Στην Τουρκία και συγκεκριμένα στο πλευρό των πρώην συμπαικτών του στην Φενέρπαχτσε βρίσκεται ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Οι υποχρεώσεις του στο ΝΒΑ έχουν τελειώσει και δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο πλευρό της πρώην ομάδας του, που σήμερα ρίχνεται στην μάχη των playoffs, κόντρα στην Μπασκόνια.

