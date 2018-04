Η Euroleague δημιούργησε βίντεο με τις καλύτερες πάσες του Νικ Καλάθη από την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού έκανε ρεκόρ και ατομικό και στην ιστορία των playoffs με 16 τελικές πάσες.

Απολαύστε τις...

The best of @Nick_Calathes15 assists pic.twitter.com/Btk8RnxFKi

