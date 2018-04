Δεύτερη πιο βαριά ήττα της Ρεάλ στην EuroLeague! (pic)

O Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 στην προημιτελική σειρά της EuroLeague με τη Ρεάλ Μαδρίτης, παίζοντας με τη... βελόνα στο κόκκινο από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και υποχρεώνοντας τους Ισπανούς να ισοφαρίσουν τη δεύτερη πιο βαριά ήττα τους στην EuroLeague! Στην κορυφή της σχετικής λίστας φιγουράρει το -30 από την Μπασκόνια (105-75) για την 7η αγωνιστική της εφετινής regular season ενώ ηττήθηκαν ξανά με 28 πόντους από τη Βίρτους Μπολόνια τη σεζόν 2001-02.

Worst defeats for @RMBaloncesto at @EuroLeague history

-30 @ Baskonia (75-105) 2017-18

-28 @ Panathinaikos (67-95) 2017-18

-28 vs Virtus Bologna (58-86) 2001-02

-24 @ Bilbao (69-93) 2011-12#PAORMB

— Yannis Psarakis (@YPsar) 17 Απριλίου 2018