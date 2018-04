Ο Παναθηναϊκός 5-0 σε 16'' κι εντυπωσιακά καρφώματα (vids)

Οι «πράσινοι» με το τζάμπολ έδωσαν στη Ρεάλ να καταλάβει ποια ομάδα θα ήταν το αφεντικό του αγώνα. Με την πιεστική τους άμυνα ανάγκασαν σε 4 λάθη και δύο airball ους Μαδριλένους με το σερί να φτάνει στο 20-0.

Χαρακτηριστικό είναι πως το ματς ξεκίνησε με 5-0 σε μόλις 16'' δράσης... ενώ ο Τζέιμς Γκιστ κάρφωσε εντυπωσιακά.

Δείτε το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού...

WHAT. A. START@paobcgr opens with steals and points to open a 20-0 run in Athens!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/cTSr0Ku7rV

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Απριλίου 2018