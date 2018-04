Τόμπκινς: «Νίκη, για να πάρουμε το πλεονέκτημα πίσω» (vid)

Ο ψηλός της Ρεάλ ανέφερε σχετικά: «Θα είναι δύσκολο να νικήσουμε εκεί. Είχαμε χάσει στον αγώνα της κανονικής περιόδου με δύο πόντους. Ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο περιβάλλον για να κερδίσεις. Θα δώσουμε τα πάντα για τη νίκη, θα κάνουμε όλα όσα μπορούμε. Το κοινό είναι σκληρό, η ομάδα είναι καλή και σίγουρα έχουν ένα από τα πιο θορυβώδη γήπεδα στην Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα και να προετοιμαστούμε πνευματικά για όσα θα αντιμετωπίσουμε. Έχουν παίκτες που μπορούν να σουτάρουν καλά και να τρέξουν στο γήπεδο, είναι ψηλοί και δυνατοί, ενώ έχουν και έναν από τους κορυφαίους πλέι μέικερ της Ευρώπης. Αυτό το παιχνίδι θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Με μία νίκη θα πάρουμε το πλεονέκτημα της έδρας πίσω».

