Τα στοιχεία που ξεχωρίζουν σε Ρωσία και ΟΑΚΑ (pics)

«Μάχη» πρώτη για Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μαδρίτης!

Το «τριφύλλι» φιλοξενεί την «Βασίλισσα» στο ΟΑΚΑ (17/04, 21:15), για το Game 1 των playoffs της Euroleague, με τον Τσάβι Πασκουά να μην στερείται κανέναν.

Στον αντίποδα, ο Πάμπλο Λάσο δεν θα έχει στη διάθεση του τους γνωστούς Γιουλ-Κούζμιτς, συν τον Καμπάτσο.

Την αυλαία «ανοίγει» η... μονομαχία της Ρωσίας, όπου η ΤΣΣΚΑ Μόσχας υποδέχεται την Χίμκι (17/04, 20:00).

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από τις αναμετρήσεις

Ready to do battle?

The Playoffs are here! pic.twitter.com/JdkJ62T3AA

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Απριλίου 2018