Προετοιμάζεται για την Euroleague η Μπουντούτσνοστ (pic)

Δεν κρατιέται για την έναρξη της Euroleague η Μπουντούτσνοστ μετά την επικράτηση της στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πικ, οι Μαυροβούνιοι προτίθενται να επεκτείνουν το γήπεδο τους, «Moraca Sports Centre» και να αυξήσει την χωρητικότητα για να φτάσουν στα όρια που έχει θέσει η Euroleague. Αυτή τη στιγμή η χωρητικότητα το γηπέδου είναι στις 3.500 χιλιάδες θέσεις

