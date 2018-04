«Ετοιμοπόλεμος» ο Καμπάτσο για Παναθηναϊκό! (pic)

Ευχάριστα νέα για την Ρέαλ Μαδρίτης ενόψει Παναθηναϊκού. Ο Φακούντο Καμπάτσο θα ενταχθεί στις προπονήσεις και έτσι ο Πάμπλο Λάσο θα τον υπολογίζει για το ματς με τους «πρασίνους».

Ο Αργεντινός έχει ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο και αναμένεται να μην παίξει στο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Φουενλαμπράδα για να μην επιβαρυνθεί η κατάστασή του.

Γεμίζει πάντως η περιφέρεια των Μαδριλένων ενόψει του ματς στο ΟΑΚΑ.

Si no hay contratiempos, FACUNDO CAMPAZZO estará disponible para la serie Panathinaikos - Real Madrid. No se encuentra en las condiciones ideales, pero su compromiso es máximo y su equipo lo necesita. La intención es que hoy no juegue en Fuenlabrada.

— Carlos Sánchez Blas (@blasradio) 14 Απριλίου 2018