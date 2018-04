Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη και πλέον στρέφεται στις αναμετρήσεις με τη Ζάλγκιρις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (18 & 20/4), με την EuroLeague να παρουσιάζει την πορεία των Πειραιωτών ως τα playoffs της διοργάνωσης.

#RoadToThePlayoffs

Another Playoffs series waits for @olympiacosbc.

How far can it go? pic.twitter.com/EhCVenTCJE

— EuroLeague (@EuroLeague) 13 Απριλίου 2018