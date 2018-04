Ο Ντέιβις ανανέωσε με την Ζαλγκίρις (pic)

Λίγο πριν ξεκινήσουν τα playoffs με τον Ολυμπιακό, η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Αμερικανού σέντερ.

Ο Μπράντον Ντέιβις πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν (8.4π., 3.2ρ. στην Euroleague) κι έτσι η λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2020.

Before the start of @EuroLeague playoffs #Zalgiris is setting ground for the future too! Lithuanian champions extended the contract with big man @Brandon_Davies0 till the end of 2019/2020 season! pic.twitter.com/XxNsynCAHf

