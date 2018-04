Τζέιμς: «Η Γιουβέντους θα νικήσει αύριο»! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού παρακολουθεί ποδόσφαιρο, εκφράζει αρκετά συχνά τη στήριξή του στη Γιουβέντους κι έχει εξηγήσει ότι ο αγαπημένος παίκτης του είναι ο Ντιμπάλα.

Μάλιστα είδε τους αποψινούς αγώνες του Champions League κι έμεινε έκπληκτος από το 3-0 της Ρόμα κόντρα στην Μπαρτσελόνα που έστειλε τους Ιταλούς στα ημιτελικά ανατρέποντας το 4-1 της ήττας στη Βαρκελώνη. Ο Τζέιμς πήρε ... ελπίδα για το αυριανό (11/4) Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους, εκεί όπου η «Μεγάλη Κυρία» καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 0-3 στο Τορίνο, εξηγώντας: «Μα τι γίνεται σήμερα στον κόσμο; Η Γιουβέντους θα νικήσει αύριο».

What in the world is going on today? Juventus going to win tomorrow

— Mike James (@TheNatural_05) 10 Απριλίου 2018