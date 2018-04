Η πορεία του Παναθηναϊκού ως τα playoffs! (vid)

Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στo Final 4 της EuroLeague για πρώτη φορά έπειτα από το 2012 και η Ρεάλ είναι το τελευταίο εμπόδιο πριν από το Βελιγράδι. Στο μεταξύ, η EuroLeague παρουσίασε την πορεία της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ ως τα playoffs, κάνοντας ειδική αναφορά στον Νικ Καλάθη και τις επιδόσεις του ηγέτη των «πράσινων» στη regular season.

#RoadToThePlayoffs@paobcgr started this year's #EuroLeague with an expectation of returning to the playoffs as just the first of several big goals.... pic.twitter.com/CKT82XOr72

— EuroLeague (@EuroLeague) 10 Απριλίου 2018