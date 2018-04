Ματσάρα στο Κουμπάν και νίκη η Νταρουσάφακα!

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν έστειλε το ματς με την Λοκομοτίβ στην παράταση (72-72), για να επισφραγίσει τη νίκη της ομάδας του με 81-78, στο Game 1 των Τελικών του EuroCup.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ ολοκλήρωσε το ματς με 24 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ. «Συνοδοιπόρος» του ο πρώην παίκτης του Άρη, Ουίλ Κάμινγκς, που μέτρησε 19 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Από την άλλη, ο Ντιμίτρι Κουλάγκιν είχε 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ και ο Μάρντι Κόλινς 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Επόμενο ματς την Παρασκευή (13/03, 19:15) στην Τουρκία.

Τα δεκάλεπτα: 14-15, 35-31, 52-49, 72-72 (κ.α.), 78-81 (παρ.).

