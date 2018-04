Η EuroLeague θυμήθηκε το ρεκόρ στις ασίστ του Ερτέλ (vid)

Στις 17 Απριλίου 2015 η Αναντολού Εφές ηττήθηκε στο Game 2 της προημιτελικής σειράς από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης ωστόσο το παιχνίδι είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Τομά Ερτέλ. Ο Γάλλος γκαρντ μοίρασε 15 ασίστ στο ματς με τη «Βασίλισσα», επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

.@MT28APRIL set a Playoffs record with assists during his time with @AnadoluEfesSK!#MondayMemories pic.twitter.com/1I9CjrjFAD

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Απριλίου 2018