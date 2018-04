Με δύο διαφορετικά ρόστερ την επόμενη σεζόν η Μακάμπι! (pic)

Με δύο διαφορετικές ομάδες η Μακάμπι από τη νέα αγωνιστική χρονιά!

Οι άνθρωποι της «ομάδας του λαού» δεν βλέπουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη, και πήραν την απόφαση να έχουν δύο ξεχωριστά ρόστερ για τις διοργανώσεις!

«Η Μακάμπι θα έχει δύο διαφορετικές ομάδες τη νέα σεζόν (2018-19), με τη μία να συμμετέχει στο πρωτάθλημα του Ισραήλ και την άλλη στην Euroleague. Το κάθε ρόστερ θα έχει το δικό του προπονητικό σταφ, με τον κύριο στόχο να ανταγωνιστεί όλες τις προκλήσεις και τους υπάρχοντες περιορισμούς στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Μετά από μια δεκαετία περιορισμών στο εγχώριο πρωτάθλημα, με μοναδικό σκοπό την επιβράδυνση της Μακάμπι, διεξήχθη μια βαθιά ανάλυση για το σημερινό σύστημα... Το κύριο συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε ήταν ότι είναι σχεδόν αδύνατο να διατηρηθεί μια ανταγωνιστική ομάδα στην Ευρώπη, υπό τους παρόντες εγχώριους περιορισμούς. Ο σύλλογος αποφάσισε πως η Μακάμπι δεν μπορεί πια να μάχεται σαν ένας μποξέρ που τα χέρια του είναι δεμένα, γι' αυτό εξετάσθηκαν λύσεις, οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν βραχυπρόθεσμα, καθώς οι περιορισμοί αυτοί, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα παραμείνουν», ανέφερε απόσπασμα της ανακοίνωσης.

Club announcement (in English) regarding the future roster

https://t.co/oK6BU6OMJ9 pic.twitter.com/SNC9lywUrJ

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 8 Απριλίου 2018