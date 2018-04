H Euroleague ξεχώρισε τη νίκη της Ζάλγκιρις (vid)

Η regular season στην Euroleague ολοκληρώθηκε, τα playoffs βρίσκονται προ των πυλών και η διοργανώτρια αρχή ξεχώρισε τα σημαντικότερα στοιχεία της Παρασκευής...

Αναλυτικά

- Ο Παούλιους Γιανκούνας πήρε πάνω του τη Ζάλγκιρις στο θρίλερ με τον Ολυμπιακό!

- Η Βαλένθια νίκησε εντός έδρας τη Μακάμπι

- Ο Ράντολφ έκανε τη διαφορά για τη Ρεάλ που ολοκλήρωσε τη regular season με νίκη κόντρα στην Μπάμπεργκ.

The regular season has come to end

The story of Friday night. pic.twitter.com/0uFvUvJuI3

