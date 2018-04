Μεγάλη πρόταση στον Τζέιμς ετοιμάζει η Αρμάνι Μιλάνο! (pic)

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, Ντέιβιντ Πικ, η Αρμάνι θέλει να κάνει δικό της τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού το ερχόμενο καλοκαίρι.

Όπως είναι γνωστό, ο Μάικ Τζέιμς έχει υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν στον Παναθηναϊκό και από εκεί και πέρα είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Συγκεκριμένα η Αρμάνι φέρεται να του προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το 2020 με συνολικές απολαβές 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Βέβαια ακόμα είναι πολύ νωρίς, αφού θεωρείται βέβαιο ότι προτεραιότητα του Αμερικανού είναι να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό προκειμένου να παραμείνει κάτοικος ΟΑΚΑ.

