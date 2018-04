Ο θρύλος του ισπανικού μπάσκετ δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο της απόσυρσης από τα παρκέ, λέγοντας χαρακτηριστικά.

«Πολλά μπορούν να συμβούν μέχρι το τέλος της σεζόν αλλά εγώ νιώθω δυνατός για να συνεχίσω να παίζω...»

Ακούραστος «Λα Μπόμπα»

'La Bomba' isn't going anywhere yet pic.twitter.com/9OWOYVftwa

— EuroLeague (@EuroLeague) 6 Απριλίου 2018