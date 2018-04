Όπως στο Τελ Αβίβ, έτσι και στο «Mediolanum Forum», ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκείνος που πήρε την κατάσταση στα χέρια του για το τελευταίο σουτ της νίκης.

Δείτε την προσπάθεια του Αμερικανού γκαρντ στο τέλος του αγώνα

.@TheNatural_05 puts it up and it is tipped in by the opposition to give @paobcgr the win

What a finish!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/j6HDoM6KKm

— EuroLeague (@EuroLeague) 5 Απριλίου 2018