Η Μπασκόνια υποδέχεται την Εφές στο φινάλε της regular season και ο Γεωργιανός φόργουορντ έκοψε εντυπωσιακά τον Μότουμ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στη Fernando Buesa Arena.

.@TokoShengelia23 with the BIG chase down block!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/s7zrhNExs1

