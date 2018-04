«Μέσα» ο Τουπάν για Ολυμπιακό (pic)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ (06/05, 19:00), για την 30η αγωνιστική των ομίλων της Euroleague.

Η ομάδα του Κάουνας έρχεται στον Πειραιά με όλα τα «όπλα» της, αφού ο Αξέλ Τουπάν ακολούθησε την αποστολή στην Αθήνα.

O Γάλλος φόργουορντ είχε απουσιάσει από τα δύο τελευταία παιχνίδια των πρωταθλητών Λιθουανίας, κόντρα σε Φενερμπαχτσέ και ΤΣΣΚΑ Μόσχας,

#Zalgiris forward Axel #Toupane is traveling with the team to #Greece! @toups_33 missed the last two @EuroLeague games with the injury and now is ready to face @olympiacosbc! #ManoKomanda #MyTeam #OLYZAL pic.twitter.com/LfILfFWkAt

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 5 Απριλίου 2018