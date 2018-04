Η EuroLeague «ανέβασε» ένα βίντεο με τα καρφώματα των δύο «εκρηκτικών» παικτών των «πρασίνων» τα οποία ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο.

Δείτε, θυμηθείτε και... απολαύστε!

Welcome to the dunk show

James Gist and @Thanasis_ante43 put up some STRONG dunks in Round 29. pic.twitter.com/f41SOMPADr

— EuroLeague (@EuroLeague) 1 Απριλίου 2018