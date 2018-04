Έφτασε στο milestone ο Τιμπόρ Πλάις κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο ψηλός της Βαλένθια πλέον μετρά 150 συμμετοχές στην Euroleague, κάτι που μοιράστηκε μέσω twitter και έδειξε την περηφάνια του για το επίτευγμα.

Δείτε τι ανέβασε

I am very proud to have made my 150th EuroLeague game yesterday. #euroleague #21 pic.twitter.com/Ew6oDc7ngZ

— Tibor Pleiss (@tibor_pleiss) 31 Μαρτίου 2018