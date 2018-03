Εντυπωσιακός ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Νικ Καλάθης! Ο Έλληνας πλέιμεϊκερ σημείωσε double - double με 25 πόντους και 10 ριμπάουντα οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί της Βαλένθια.

Μάλιστα, οι 10 ασίστ που μοίρασε έγιναν και βίντεο στο twitter της EuroLeague.

.@Nick_Calathes15 put on a show for @paobcgr in its win tonight.

Dishing out 10 assists pic.twitter.com/yB8kzBFEA2

— EuroLeague (@EuroLeague) 30 Μαρτίου 2018