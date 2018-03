Εντυπωσιακός Θανάσης «elevator» Αντετοκούνμπο!

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού πήρε την όμορφη πάσα του Τζέιμς και πραγματοποίησε ένα φοβερό ανάποδο κάρφωμα.

Δείτε τη φάση

What a FIND

What a FINISH @paobcgr having some fun.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ftC4Up7u24

— EuroLeague (@EuroLeague) 30 Μαρτίου 2018