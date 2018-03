Θέαμα από τους Νικ Καλάθη και Τζέιμς Γκιστ στο ΟΑΚΑ.

Ο Έλληνας γκαρντ ύψωσε για τον ψηλό του Παναθηναϊκού και ο τελευταίος κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο. Σίγουρα ο Πλάις δεν θα θέλει να θυμάται το κάρφωμα.

Απολαύστε τη φάση

How many times have we seen this?

Gist finishes the alley-oop STRONG #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/KM9R77FiVe

— EuroLeague (@EuroLeague) 30 Μαρτίου 2018