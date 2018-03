Ρεκόρ προσέλευσης στην Euroleague για τη Ζάλγκιρις!

Η Ζάλγκιρις Κάουνας υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την 29η αγωνιστική της Euroleague και οι Λιθουανοί έκαναν ρεκόρ προσέλευσης στη διοργάνωση με τους 15.525 φιλάθλους τους που βρέθηκαν στη Zalgirio Arena για την αναμέτρηση με την «ομάδα του στρατού».

Πάντως η καλύτερη επίδοση στο συγκεκριμένο γήπεδο σημειώθηκε σε αγώνα της VTB League με αντίπαλο και πάλι την ΤΣΣΚΑ, αφού στο γήπεδο βρέθηκαν 15.812 φίλαθλοι.

Record breaking crowd in Zalgirio arena! 15 525 fans came to watch Zalgiris - CSKA game, which is all-time Euroleague high in Kaunas. Only in 2012 Zalgiris had a bigger attendance in VTB league game vs CSKA with 15 812 fans.

