Μυθικός Σπανούλης: Κορυφαίος σε ασίστ στην Euroleague! (vids)

Ο Βασίλης Σπανούλης ξεπέρασε τον Δημήτρη Διαμαντίδη και είναι πλέον μόνος πρώτος με τις περισσότερες ασίστ στην Euroleague.

Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με την Μάλαγα για την 29η αγωνιστική της Euroleague, ο αρχηγός του Ολυμπιακού είχε 1252 ασίστ και χρειαζόταν μόλις 4 για να ξεπεράσει τον 3D, που κατείχε την κορυφή με 1255. Κάτι τέτοιο έγινε στο τέλος της πρώτης περιόδου του αγώνα με την Ουνικάχα με το εύστοχο τρίποντο του Μάντζαρη που έκανε το 17-22 και πλέον την κορυφή της λίστας κατέχει ο αρχηγός και ηγέτης του Ολυμπιακού, Βασίλης Σπανούλης.

Ήταν το μακρινό 2005/06 όταν ο Kill Bill έκανε ντεμπούτο στην διοργάνωση με την φανέλα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ούλκερ, ο πιτσιρικάς τότε Σπανούλης έμεινε στο παρκέ για 29' και 15'' και μοίρασε 7 ασίστ δείχνοντας σε όλη την Ευρώπη από την αρχή τι θα ακολουθούσε.

Η πορεία του από τότε είναι γνωστή...

Τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, τρεις φορές Final Four MVP, μια φορά MVP ολόκληρης της διοργάνωσης, ο μοναδικός παίκτης με +3000 πόντους, +1000 ασίστ και +3000 ranking και τα λόγια κάπου εκεί χάνουν την αξία τους.

Τα κατορθώματα του Σπανούλη στο παρκέ μιλούν από μόνα τους. Ήταν στις 16 Νοεμβρίου του 2016, κόντρα στην Μπαρτσελόνα, όπου ο «ερυθρόλευκος» ηγέτης πέρασε το φράγμα των 1000 ασίστ και δεν χρειάστηκε πολύ, ώστε να φτάσει ακόμα μια κορυφή.

Με τα νέα δεδομένα, στην δεύτερη θέση πέρασε ο Δημήτρης Διαμαντίδης, τρίτος είναι ο Τεόντοσιτς με 1126, στην τέταρτη ο Ερτέλ με 1001, και στην πέμπτη ο Παπαλουκάς με 977.

Περιττό να αναφέρουμε τι τεράστια τιμή αποτελεί για το ελληνικό μπάσκετ στις 5 πρώτες θέσεις να βρίσκονται 3 Έλληνες.

Our Captain becomes the first @EuroLeague player to reach 1,256 assists. He is currently the recordman and continues... #SPANOUL1S #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/mCvwHjDtI0

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) 30 Μαρτίου 2018