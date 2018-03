Πανέμορφη φάση στο Μπάμπεργκ - Αρμάνι Μιλάνο!

Ο Ρίκι Χίκμαν πήγε προς το καλάθι, αλλά στο δρόμο του ξεπρόβαλε ο Αρτούρας Γκουντάιτις, που τον σταμάτησε και τον ξάπλωσε στο παρκέ.

Δείτε τη φάση

@GudaitisAG was having none of that! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gNk9t2zY0U

— EuroLeague (@EuroLeague) 29 Μαρτίου 2018