Έγραψε ιστορία ο σκόρερ Σβεντ! (vid)

Τα αντίπαλα καλάθια... τρομοκρατεί φέτος ο Αλεξέι Σβεντ.

Ο παίκτης της Χίμκι κατάφερε να προσπεράσει τον Κιθ Λάνγκφορντ στο ματς με την Φενέρ και πλέον κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων πόντων σε μια σεζόν της Euroleague.

O Ρώσος γκαρντ έγραψε το 3-7 με τρίποντο και έφτασε τους 612, αφήνοντας δεύτερο τον πρώην παίκτη της Ούνικς που είχε 609.

Δείτε την... εκτέλεση του Σβεντ, ο οποίος έχει την ευκαιρία να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την επίδοση του.

The new record for most points scored in a single #EuroLeague campaign;

@Shved23, @Khimkibasket (612 and counting)#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1LOPZw2Bp0

— EuroLeague (@EuroLeague) 29 Μαρτίου 2018