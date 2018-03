Διαμαντίδης-Σπανούλης: H σύγκριση των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία! (pic)

Η κορυφή των ασίστ στην ιστορία της Euroleague αναμένεται σύντομα να αλλάξει χέρια.

Ο Βασίλης Σπανούλης μετρά 1252 ασίστ και θέλει άλλες 4 για να ξεπεράσει τον Δημήτρη Διαμαντίδη και να πάρει την πρώτη θέση της σπουδαίας λίστας.

Με αφορμή αυτό και το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια, η Εuroleague δημοσίευσε μια φωτογραφία για να συγκρίνει τους 2 θρύλους της διοργάνωσης όσον αφορά τις ασίστ.

Ο 3D σε 278 συμμετοχές με το «τριφύλλι» μοίρασε 1.255 ασίστ (4.5 ανά ματς), ενώ ο Kill Bill έχει 1.252 σε 271 ματς (4.6 μέσο όρο).

1,252...and counting

But what was your favorite?#SPANOUL1S pic.twitter.com/n1vIYhxdWp

— EuroLeague (@EuroLeague) 29 Μαρτίου 2018