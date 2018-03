Πέντε σερί νίκες έχει η Μπασκόνια έχοντας επικρατήσει κατά σειρά των Χίμκι, Βαλένθια, Ζαλγκίρις, Μπάμπεργκ και Μπαρτσελόνα.

Η Euroleague δημιούργησε βίντεο με τις καλύτερες φάσεις των Βάσκων σε αυτό το διάστημα.

The best moments from the @Baskonia game winning streak.

more win required to secure a playoff spot! pic.twitter.com/JkuGnvofZH

— EuroLeague (@EuroLeague) 28 Μαρτίου 2018