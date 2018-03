Η Euroleague διόρθωσε τις ασίστ του Σπανούλη (vid)

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ετοιμάζεται να περάσει στην κορυφή στην κατηγορία των ασίστ στην ιστορία του θεσμού και πλέον χρειάζεται μία λιγότερη από όσες χθες.

Η Euroleague είχε ξεχάσει να του πιστώσει την τελική πάσα με την οποία ο Πρίντεζης χάρισε το τρόπαιο στους Πειραιώτες το 2012 κι έτσι μετά τη σχετική διόρθωση έφτασε τις 1252 και χρειάζεται μόλις άλλες τέσσερις.

1,252!

It has been pointed out that a rather important Vassilis Spanoulis assist was missing from our records...

He is assists away from the record!#SPANOUL1S pic.twitter.com/XW7ZhiQh6L

— EuroLeague (@EuroLeague) 28 Μαρτίου 2018