Η διοργανώτρια αρχή ετοίμασε ένα promo βίντεο γι' αυτό το ματς και τη... μάχη που αναμένεται στη «Fernando Buesa Arena»!

Η Μπασκόνια χρειάζεται τη νίκη για να κλειδώσει τη πρόκριση, ενώ η Μακάμπι θα χρειαστεί νίκη και την τελευταία αγωνιστική προκειμένου να κλέψει την 8η θέση.

Δείτε το promo για το ματς.

It's going down to the wire for the final playoff spot #GameON pic.twitter.com/QPc5Cfdil3

— EuroLeague (@EuroLeague) 28 Μαρτίου 2018