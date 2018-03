Κοντράρονται με Ισπανούς οι «αιώνιοι»! (pics & vids)

Η προτελευταία αγωνιστική στην Euroleague πλησιάζει, με τους «αιώνιους» να αγωνίζονται ίδια ημέρα και με ισπανικές ομάδες!

Πρώτα, ο Ολυμπιακός (19-9) φιλοξενείται στην Μάλαγα (11-17), η οποία είναι αδιάφορη βαθμολογικά.

Ο Βασίλης Σπανούλης επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος αναμένεται να χάσει την αναμέτρηση, όπως και ο Κώστας Παπανικολάου.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός (17-11), που παλεύει για το πλεονέκτημα έδρας, θα υποδεχθεί την Βαλένθια (11-17) του Έρικ Γκριν, με τον Τσάβι Πασκουάλ να μην έχει αγωνιστικά θέματα.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την 29η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Χίμκι-Φενέρμπαχτσε (29/03, 18:45, 2-5)

.@Shved23 is a hero to many But who is his #EuroLeague hero? pic.twitter.com/1uqQTwqZ2W — EuroLeague (@EuroLeague) 27 Μαρτίου 2018

Ο Σβεντ είναι 1ος σκόρερ με 21.8 πόντους ανά αγώνα και 3ος στο ranking με 20.0 βαθμούς.

Ο Μάρκοβιτς είναι 4ος σε κλεψίματα με 1.4 ανά αγώνα.

Ο Ουαναμέικερ είναι 5ος σε κλεψίματα στην διοργάνωση με 1.4 ανά παιχνίδι.

Ο Σλούκας έχει 17/17 βολές.

Ο Νάναλι είναι 2ος σε τρίποντα με ποσοστό 57.60%.

Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα (29/03, 20:45, 4-7)

Ο Μότουμ έχει 12/12 βολές.

Ο Στίματς είναι 4ος σε ριμπάουντ με 6.0 ανά ματς.

Ο Ντάνστον είναι 1ος σε τάπες με 1.8 ανά παιχνίδι.

Ο Ρίμπας έχει σερί 18 εύστοχων βολων.

Ο Σάντερς είναι 2ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ερτέλ είναι 2ος σε ασίστ με 6.4 πάσες ανά ματς.

Ο Ναβάρο είναι 1ος σκόρερ με 4.135 πόντους και 9ος πασέρ με 832 ασίστ. Επίσης, είναι 6ος σε κλεψίματα (249).

Ο Τόμιτς είναι 5ος σε ριμπάουντ με 1.248.

Μπάμπεργκ-Αρμάνι Μιλάνο (29/03, 21:00, 2-3)

Ο Ράιτ είναι 3ος σε αμυντικά ριμπάουντ με 4.6 ανά ματς.

Ο Ζήσης είναι 3ος σε συμμετοχές με 309 και 8ος σε ασίστ με 879.

Ο Γκουντάιτις είναι 3ος σε ριμπάουντ (6.2 ανά αγώνα) και 4ος σε τάπες (1.1 ανά ματς).

Ο Γκάουντλοκ έχει 11/11 βολές.

Μπασκόνια-Μακάμπι Τελ Αβίβ (29/03, 22:00, 13-12)

The journey goes on pic.twitter.com/PWEWc6Hrez — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 27 Μαρτίου 2018

Ο Χουέρτας έχει σερί 32 εύστοχων βολών.

Ο Σενγκέλια είναι 4ος στο σύστημα αξιολόγησης με 19.0 βαθμούς κατά μέσο όρο και 2ος σε ριμπάουντ με 6.3.

Ο Βόιτμαν είναι πρώτος σε τρίποντα με ποσοστό 60.5%.

Ο Ρολ έχει 10/10 βολές.

Ο Τζάκσον είναι 5ος σκόρερ με 14.96 πόντους κατά μέσο όρο.

Ο Παραχούσκι είναι 5ος σε τάπες με 1.0 ανά αγώνα.

Ουνικάχα Μάλαγα-Ολυμπιακός (30/03, 19:00, 4-13)

The coolest show in basketball is back with two special superstars: The Pap brothers, @pap_33 and Kostas Papanikolaou from @olympiacosbc Full #CoolEuroLeague Show 3 https://t.co/TPUPFL1lDx pic.twitter.com/K8Z1bLxKqN — EuroLeague (@EuroLeague) 26 Μαρτίου 2018

Ο Νέντοβιτς είναι 4ος σκόρερ με 16.2 πόντους ανά αγώνα.

Ο Όγκουστιν είναι 1ος σε ριμπάουντ με 6.8 ανά ματς.

Ο Βαζίνσκι έχει 16/16 βολές μέχρι στιγμής.

Ο Ρόμπερτς είναι 1ος σε ελεύθερες βολές με ποσοστό 97.92%.

Ο Σπανούλης είναι 2ος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.630 πόντους και 2ος σε ασίστ με 1.251 πάσες.

Ο Πρίντεζης είναι 7ος σκόρερ με 2.572 πόντους στο θεσμό και 11ος ριμπάουντερ με 1.047 «σκουπίδια».

Ερυθρός Αστέρας-Ρεάλ Μαδρίτης (30/03, 20:00, 3-4)

.@9FelipeReyes ties the modern playoffs record for offensive rebounds by pulling down 8 in a win against Valencia.#MondayMemories pic.twitter.com/iUKRW6TSpc — EuroLeague (@EuroLeague) 26 Μαρτίου 2018

Ο Ρότσεστι έχει 29/29 βολές μέχρι στιγμής.

Ο Λεσόρ είναι 2ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.96 ανά ματς.

Ο Ντόντσιτς είναι 1ος στο σύστημα αξιολόγησης (22.7β.) και 2ος σκόρερ με 16.8 πόντους.

Ο Καμπάτσο είναι 3ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ταβάρες είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.0 ανά αγώνα και 2ος σε τάπες με 1.7.

Ο Ρέγιες είναι 1ος σε ριμπάουντ με 1.705 και 3ος σκόρερ με 2.837 πόντους.

Ζαλγκίρις Κάουνας-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (30/03, 20:00, 1-18)

'Enjoy it, enjoy every moment'@SirHines with an emotional letter to his younger self... pic.twitter.com/S1ZBe1uzcZ — EuroLeague (@EuroLeague) 27 Μαρτίου 2018

Ο Πάνγκος είναι 3ος πασέρ με 6.0 ασίστ ανά ματς.

Ο Γιανκούνας είναι 3ος σε ριμπάουντ με 1.643 και 5ος σκόρερ με 2.788 πόντους στη διοργάνωση.

Ο Ντε Κολό είναι 2ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.5 βαθμούς κατά μέσο όρο. Ακόμη, είναι 2ος σκόρερ με 17.1 πόντους ανά αγώνα.

Ο Χάντερ είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.5 ανά ματς.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 7ος σε ασίστ με 894.

Ο Χάινς είναι 3ος σε επιθετικά ριμπάουντ (440).

Παναθηναϊκός-Βαλένθια (30/03, 21:15, 1-2)

Ο Λεκαβίτσιους έχει 13/13 βολές μέχρι στιγμής.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ με 8.2 ανά παιχνίδι και 1ος σε κλεψίματα με 1.7. Στο σύστημα αξιολόγησης είναι 5ος με 18.0 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Βαν Ρόσομ έχει 14/14 βολές.

Ο Γκριν είναι 5ος σκόρερ με 14.7 πόντους ανά αγώνα.

Ο Πλάις είναι 3ος σε τάπες με 1.2 ανά αγώνα.