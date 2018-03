Βουγιούκας για το «One Team»: «Παίρνουμε μαθήματα» (pics & vid)

Αναλυτικά:

Πιστή στο ραντεβού της με το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Euroleague «One Team» - Basketball is Everywhere παραμένει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods, συμμετέχοντας σε αυτό για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Την Τρίτη (27/3) οι «πράσινοι» επισκέφτηκαν για έκτη σερί εβδομάδα τα Special Olympics Hellas, εκπροσωπούμενοι αυτή τη φορά από τον One Team Ambassador, της ομάδας, Ίαν Βουγιούκα! Ο σέντερ του Παναθηναϊκού Superfoods, βρέθηκε στο Κλειστό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης του Αθλητικού Κέντρου Γουδή του Δήμου Αθηναίων όπου συνομίλησε, φωτογραφήθηκε και έπαιξε μπάσκετ με τους αθλητές ομάδας Καλαθοσφαίρισης των Special Olympics Hellas, οι οποίοι έδειξαν να το χαίρονται με την ψυχή τους. Μάλιστα, τους αποκάλυψε μερικά από τα μυστικά του μπάσκετ συμμετέχοντας ενεργά στην προπόνησή τους.

«Με μεγάλη ευχαρίστηση συμμετείχα στο πρόγραμμα Basketball is Everywhere επισκεπτόμενος τα Special Olympics Hellas. Αποτελεί τιμή μου που είμαι Ambassador του προγράμματος και αποδέχθηκα με χαρά την πρόταση που μου έγινε στην αρχή της χρονιάς και εύχομαι να συμμετέχω και την επόμενη. Σήμερα διαπίστωσα το πόσο καλή δουλειά κάνουν τόσο οι αθλητές, όσο και η προπονήτριά τους και τη σημαντική προσπάθεια που γίνεται. Καλώ με χαρά όλους τους αθλητές που συνάντησα σήμερα εδώ να έρθουν στο γήπεδο να μας δουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις περισσότερο παίρνεις μαθήματα παρά δίνεις, γιατί βλέπεις πως αυτό που κάνουν το κάνουν καθαρά λόγω της αγάπης τους για το άθλημα. Γενικά, οι αθλητές των Special Olympics προσφέρουν απλόχερα αγάπη και σου δίνουν τη δυνατότητα να μοιραστείς μαζί τους τη χαρά που προσφέρει ο αθλητισμός», τόνισε μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Ίαν Βουγιούκας.

Από την πλευρά του, ο πρέσβυς και Πρόεδρος των Special Olympics Hellas κύριος Διονύσιος Κοδέλλας, δήλωσε: «Είμαστε ευτυχείς και ευγνώμονες για την υποστήριξη που μας παρέχει ο Παναθηναϊκός Superfoods, αγκαλιάζοντας και ουσιαστικά υιοθετώντας την ομάδα Καλαθοσφαίρισης και πέραν του προγράμματος One Team. Ο Παναθηναϊκός Superfoods μας έχει σταθεί με την παρουσία αθλητών του τόσο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Καλαθοσφαίρισης Special Olympics όσο και σε άλλες εκδηλώσεις, όπου αθλητές της ομάδας έχουν παίξει με τους αθλητές μας. Αυτή είναι εξάλλου και η φιλοσοφία όλου του κινήματος, δηλαδή η ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία στην κοινωνία μέσω του αθλητισμού. Γι’ αυτό θα ήθελα ακόμη μια φορά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τη διοίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods, στους χορηγούς, που μας έχουν σταθεί, αλλά και τη βεβαιότητα ότι αυτή η πολύ αγαθή συνεργασία θα συνεχιστεί και στο μέλλον».