Ο γκαρντ/φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε πολύ καλό «φεγγάρι» βοηθώντας την ομάδα του να πάρει το πλεονέκτημα της έδρας στα playoffs.

Ο Τζέιμς Νάναλι μετά τον τραυματισμό του έχει γυρίσει σε άριστη κατάσταση ειδικά σε ό,τι αφορά τα σουτ τριών πόντων.

Δείτε τα σχετικά κατορθώματά του...

.@AllorNunn21 has been locked in from long range since returning from injury

Draining 8/11 from behind-the-arc pic.twitter.com/dJuwsEBleV

— EuroLeague (@EuroLeague) 27 Μαρτίου 2018