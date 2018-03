Στους 41 πόντους με 10 τρίποντα ο Ουίλμπεκιν! (pic & vid)

Η Νταρουσάφακα προκρίθηκε στους τελικούς του Eurocup με 2-0 νίκες στην ημιτελική σειρά με την Μπάγερν και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο που ισοδυναμεί με τη συμμετοχή στην επόμενη Euroleague χάρη στην ασύλληπτη εμφάνιση του Σκότι Ουίλμπεκιν.

Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε το ματς με 41 πόντους έχοντας 3/3 βολές, 4/8 δίποντα και 10/15 τρίποντα σε 33:46 συμμετοχής!

@scottiew_5 can knock them down from everywhere!

He drains his 10th three-pointer of the game from near halfcourt to send @dackabasket forward to the Finals! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YsMdtsjfeN

— EuroCup (@EuroCup) 23 Μαρτίου 2018