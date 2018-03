Καλάθης: Ο... καθηγητής της πάσας σε 5 «μαγικές» ασίστ! (vid)

Ο Νικ Καλάθης είναι ο παίκτης που κατέχει πλέον το ρεκόρ με τις περισσότερες σε μία σεζόν της Euroleague, μετά τις 4 τελικές πάσες κόντρα στη Μακάμπι.

Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού έφτασε στις 204 και έτσι οι διοργανωτές δημιούργησαν ένα video με 5 εκπληκτικές ασίστ του. Οι συνεργασίες του με τον Τζέιμς Γκιστ κλέβουν την παράσταση

After breaking the single-season record for assists last night

Here are the top assists from @Nick_Calathes15 this season pic.twitter.com/MwqzHM2amA

— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Μαρτίου 2018