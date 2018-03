Γιανκούνας: Προσπέρασε Μπουρούση και έγινε κορυφαίος αμυντικός ριμπάουντερ! (pic)

Ξεχωριστό ήταν το ματς με τη Ρεάλ για τον Παούλιους Γιανκούνας. Ο ψηλός της Ζαλγκίρις μάζεψε 3 αμυντικά ριμπάουντ, έφτασε τα 1167 και πλέον είναι ο κορυφαίος στη συγκεκριμένη λίστα.

Ο Λιθουανός άφησε δεύτερο τον Γιάννη Μπουρούση που έχει 1164.

#Zalgiris captain Paulius #Jankunas makes history! The 3 defensive rebounds in the last game moves @P_Jankunas13 to #1⃣ spot in all-time @EuroLeague defensive rebounding list. Congratulations!!! pic.twitter.com/937l7KoK78

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 22 Μαρτίου 2018