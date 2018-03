«Όργια» έκανε ο Μάικ Τζέιμς κόντρα στη Μακάμπι.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού μέτρησε 27 πόντους (9/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα και 3/5 βολές), ισοφαρίζοντας το ρεκόρ καριέρας του και οδήγησε σε νίκη την ομάδα του (76-75).

Στους 27 είχε σταματήσει με τη φανέλα της Μπασκόνια κόντρα στη Ρεάλ στις 4 Γενάρη του 2016.

