Ο Νόρις Κόουλ βγήκε στον αιφνιδιασμό κι έδωσε πάσα στον Ντεσόν Τόμας, ο οποίος κάρφωσε μπροστά στον Έιντριαν Πέιν!

Δείτε τη φάση

It's rocking at @MaccabitlvBC @pg30_Cole to @DT1UpNComin for the big SLAM!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/o4vtCHWMCq

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Μαρτίου 2018