Προσπέρασε Σπανούλη κι έγραψε ιστορία ο Καλάθης! (pics)

Σπουδαία βραδιά για τον Νικ Καλάθη κόντρα στην Μακάμπι.

Ο Έλληνας γκαρντ μοίρασε δύο ασίστ στα 6 πρώτα λεπτά του ματς (μία σε Βουγιούκα και μία σε Τζέιμς) και πλέον έχει το ρεκόρ στην ιστορία της Euroleague σε μια σεζόν.

Ο ηγέτης της ομάδας του Πασκουάλ έφτασε τις 202 φέτος και ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη! Άλλο ένα στατιστικό που δείχνει τα φετινά «όργια» του Καλάθη!

Number @Nick_Calathes15 now has the record for the most assists in a single season pic.twitter.com/uoqofR1D2x

It wasn't the most spectacular assist but it was a record-breaking one for @Nick_Calathes15 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FaZyJVgswG

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Μαρτίου 2018