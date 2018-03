Προσπερνάει τον Σπανούλη και κάνει ρεκόρ στην EuroLeague ο Καλάθης! (pic)

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει το ρεκόρ με τις περισσότερες ασίστ σε μία σεζόν αλλά είναι θέμα... λεπτών για τον Νικ Καλάθη να τον προσπεράσει!

Συγκεκριμένα τελείωσε την σεζόν 2016-17 με 201 ασίστ σε 33 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 6,1 τελικές πάσες.

Ο Καλάθης μετράει φέτος 200 ασίστ και χρειάζεται άλλες δύο στα εναπομείναντα παιχνίδια της EuroLeague προκειμένου να κάνει ρεκόρ... σεζόν στην συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία.

Βέβαια ο μέσος όρος του παίκτη των «πρασίνων» είναι πολύ μεγαλύτερος αφού έχει 8,3 σε σύνολο 24 αγώνων.

.@Nick_Calathes15 is one assist away from a single season record... pic.twitter.com/ykpHrk1Dx7

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Μαρτίου 2018