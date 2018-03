Καλάθης: «Mπορούμε να χτυπήσουμε όποια ομάδα βρεθεί στον δρόμο μας»

Με... φόρα από τη Μάλαγα ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα υπέροχο show μπροστά στους φιλάθλους του και ο Νικ Καλάθης όχι μόνο έβαλε το λιθαράκι του στην άνετη επικράτηση επί του Ερυθρού Αστέρα, αλλά πρόσφερε απίστευτες φάσεις κι «άγγιξε» το triple-double.

Ο ηγέτης των «πρασίνων» μάζεψε 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, πέτυχε 17 πόντους (7/8δίπ.), έδωσε 10 ασίστ, έκλεψε 6 φορές και μάζεψε 5 ριμπάουντ!

Ο «Νικ» που σημείωσε τη δεύτερη καλύτερή του ευρωπαϊκή εμφάνιση τόνισε στην EuroLeague Greece πως είναι στο χέρι τους να είναι έτοιμοι να «χτυπήσουν» όποια ομάδα κι αν βρεθεί στο δρόμο για το Βελιγράδι.

Έτσι παίρνει ο Παναθηναϊκός το αβαντάζ της έδρας!

Η μαγική βραδιά του Καλάθη σε δύο λεπτά:

That man @Nick_Calathes15 with another double-double for @paobcgr pic.twitter.com/RK32Xwt5gy

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαρτίου 2018