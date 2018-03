Το ασύλληπτο 88.8% της ΤΣΣΚΑ στη Μόσχα!

Aν υπάρχει μια ομάδα στην Euroleague που γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλη ότι δεν τελειώνει τίποτα πριν την απονομή, είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης με ρεκόρ 21-5, έγινε η πρώτη χρονικά που προκρίθηκε στα playoffs της διοργάνωσης και έχει την ευκαιρία να κλειδώσει την πρωτιά σε περίπτωση νίκης επί του Ολυμπιακού στην Megasport Arena (21/3, 19:00).

Σε κάθε περίπτωση, ο Έλληνας προπονητής και οι παίκτες του ουδόλως ενθουσιάζονται… Βλέπετε, το πρόβλημα της ΤΣΣΚΑ είναι ότι μόνο δυο παιχνίδια, ο ημιτελικός και ο τελικός της Euroleague κρίνουν αν η χρονιά είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ρώσοι έχουν αναδειχτεί τρεις φορές πρωταθλητές Ευρώπης από την πρώτη τους σεζόν στον θεσμό μολονότι τρέχουν ένα εξωφρενικό ρεκόρ νικών στην έδρα τους. Σε σύνολο 198 αγώνων έχουν μόλις 22 ήττες, οι 4 εξ αυτών την περίοδο 2001-02! Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν υποστεί μόνο μια ήττα στη Μόσχα ανά σεζόν κι ολοκλήρωσαν αήττητοι τις υποχρεώσεις τους πριν από το Final 4 σε τρεις περιπτώσεις.

Η Φενέρμπαχτσε μετράει τέσσερις νίκες την τελευταία πενταετία ενώ η μια και μοναδική φορά που ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από τη Μόσχα ήταν τη σεζόν 2007-08 με το νικητήριο καλάθι του Λιν Γκριρ στο Game 1.

2017-18: 12-1 (vs Φενέρμπαχτσε 93-95)

2016-17: 16-1 (vs Φενέρμπαχτσε 79-95)

2015-16: 13-1 (vs Μάλαγα 78-86)

2014-15: 13-1 (vs Φενέρμπαχτσε 75-81)

2013-14: 14-1 (vs Φενέρμπαχτσε 74-78)

2012-13: 12-2 (vs Μπαρτσελόνα 60-81, vs Μάλαγα 81-94)

2011-12: 10-0

2010-11: 3-2 (vs Αρμάνι 73-88, vs Παναθηναϊκός 68-72)

2009-10: 9-1 (vs Ρόμα 69-74)

2008-09: 8-2 (vs Ρεάλ 78-82, vs Παρτίζαν 63-66)

2007-08: 11-1 (vs Ολυμπιακός 74-76)

2006-07: 12-0

2005-06: 9-2 (vs Σιένα 69-74, vs Παναθηναϊκός 84-89)

2004-05: 10-1 (vs Μπαρτσελόνα 68-79)

2003-04: 8-2 (vs Σκίπερ Μπολόνια 70-71, vs Μακάμπι 80-83)

2002-03: 10-0

2001-02: 6-4 (vs Παναθηναϊκός 85-91, vs Ρεάλ 77-92, vs Σκίπερ Μπολόνια 75-77, vs Τάου 73-90)

ΣΥΝΟΛΑ: 176-22

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: 88.8%