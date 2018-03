Απαγορευτικό δηλώσεων στους Γκουντάιτις, Κουζμίνσκας! (pic)

Η Ζάλγκιρις Κάουνας επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην Euroleague μετά από το 77-65 επί της Αρμάνι στη Zalgirio Arena ενώ οι Λιθουανοί παίκτες των φιλοξενούμενων, Αρτούρας Γκουντάιτις και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας δεν μίλησαν στους συμπατριώτες τους κατόπιν απόφασης του GM τους! Αμφότεροι απολογήθηκαν στους εκπροσώπους των λιθουανικών ΜΜΕ ενώ ο Σιμόνε Πιανιτζιάνι δεν έκανε κάποιο σχόλιο για το μέλλον του Μάντας Καλνιέτις στο Μιλάνο.

Olimpia Milano didn't allow Gudaitis & Kuzminskas to talk with Lithuania media after loss to Zalgiris. It was GM decision. Kuzminskas didn't understand the reason. Both with Gudaitis were sorry for not being able to speak. Pianigiani also didn't comment Kalnietis future in Milano

