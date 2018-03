Είναι από τις φάσεις που η ασίστ είναι ομορφότερη από το κάρφωμα κι αυτό συνέβη χάρη στον Νικ Καλάθη.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού χωρίς να βλέπει πάσαρε στον Σίνγκλετον ο οποίος έκοβε προς το καλάθι με αποτέλεσμα... το κάρφωμα.

SHOWTIME @Nick_Calathes15 is doing things for @paobcgr #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/PzIi6ejIgO

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαρτίου 2018