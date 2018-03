Ο γκαρντ των «πρασίνων» έδωσε πάσα «πάρε-κάρφωσε» στον Κρις Σίνγκλετον και εκείνος φρόντισε να την κάνει... ασίστ!

Απλούστατα κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι του Αστέρα.

Δείτε την χαρακτηριστική φάση.

There goes the QB @Nick_Calathes15 again #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/yT1Bx4qEWj

20 Μαρτίου 2018