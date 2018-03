O Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα playoffs! (pic)

Στο άκουσμα της νίκης της Φενέρμπαχτσε απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Παναθηναϊκός ήθελε τη νίκη κόντρα στον Αστέρα για να «κλειδώσει» και τυπικά το εισιτήριο για τις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Όπερ και εγένετο! Οι «πράσινοι» θα βρεθούν και φέτος στα playoffs της EuroLeague και απλά στις εναπομείνασες αγωνιστικές θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική κατάταξη.

.@paobcgr is going to the playoffs pic.twitter.com/qKhuFdnkKi

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαρτίου 2018